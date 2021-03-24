В Воронеже согласовали проект реставрации «Дома Шуклиных» с чугунным навесом

Эскиз проекта

Управление по охране объектов культурного наследия Воронежской области согласовало проект реконструкции «Дома Шуклиных». Речь идет о здании №70 по улице Карла Маркса. Разработчиком проекта выступила воронежская компания «Зодчие Черноземья».

Не предполагается изменений объема и площади здания. Предусмотрены работы по реставрации фасадов, включая декоративные элементы, балконов, окон, перекрытий подвала, лестниц и полов в помещениях, ремонт крыши и кровли, гидроизоляция фундамента.

Планируется реставрация и укрепление литого чугунного навеса над главным входом в здание. Ранее на сайте правительства Воронежской области опубликовали акт историко-культурной экспертизы объекта культурного наследия регионального значения «Дом Шуклиных».

Зажиточная воронежская купеческая семья Шуклиных, чьим именем назван дом, стала владеть усадебным участком в середине XIX века. Их состояние складывалось из доходов от бакалейной торговли и сдачи в аренду нескольких других домов в городе. Дом №70 стал первым четырехэтажным жилым зданием в Воронеже. Основные строительные работы завершились в 1902 году.

С тех пор здание, фасад которого выполнен в духе эклектики, не раз «теряло» свои «части». Так, в годы Великой Отечественной войны была утрачена кровля, а также произошли внутренние разрушения. А, например, в 2017 году из-за аварийного состояния несущих конструкций был демонтирован литой чугунный навес перед главным входом в здание.