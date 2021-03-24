Двое рецидивистов напали на воронежца в подъезде многоэтажки

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

В Воронеже в подъезде многоэтажного дома на улице Беговой двое злоумышленников напали на 50-летнего мужчину. Они вырвали у него сумку, в которой находилось два сотовых телефона и две тысячи рублей и скрылись. Полицейским удалось задержать неизвестных. Об этом сообщили в региональном главке 24 марта.

Было установлено, что нападение произошло в 21:00. Когда потерпевший возвращался домой, за ним в подъезд зашли двое мужчин. Они накинулись на него возле лифта: один толкнул, второй вырвал сумку. Общий ущерб составил 13 000 рублей.

Сотрудники уголовного розыска проанализировали записи с камер видеонаблюдения и установили личности налетчиков. Ими оказались ранее неоднократно судимые местные жители 32 и 38 лет. Мужчины были задержаны и доставлены в отдел полиции. В содеянном они признались и рассказали, что один из телефонов успели сдать в ломбард.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж» (ч. 2 ст. 161 УК РФ). Им грозит до 7 лет лишения свободы.