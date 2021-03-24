В Воронеже монтажник погиб из-за срыва стропы

Во время монтажа башенного грузоподъемного крана погиб 58-летний слесарь ООО «СпецТехАльянс». В ходе работы произошел срыв стропы, в результате 58-летний слесарь-монтажник строительно-дорожных машин получил удар в голову клиновым коушем. Коуш – это крепеж для удержания канатов из стали.

Как сообщили 24 марта в пресс-службе Государственной инспекции труда в Воронежской области, расследование несчастного случая завершено. Причиной ЧП стало нарушение технологической последовательности выполнения работ по монтажу крана. На данный момент не сообщается, понесет ли наказание кто-либо за произошедшее на производстве.