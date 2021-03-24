В Воронеже скоро потеплеет до +12

В начале апреля снег растает окончательно. Фото: Евгения ГУСЕВА

Воронежские метеорологи дали предварительный прогноз на начало апреля. Оказалось, что именно в это время весна окончательно вступит в свои права.

- 31 марта предполагаем первый устойчивый «плюс» ночью. А днем 1 и 2 апреля столбик термометра будет подниматься до +12 градусов. Да и в ночные часы прогнозируем уже +3...+5, - рассказал Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра. – Связано это с тем, что приходящий циклон вытеснит антициклон, который, с одной стороны сейчас обеспечивает солнечную погоду днем, а с другой способствует выхолаживанию воздуха ночью. После того, как этот процесс завершится, пойдут дожди, и наступит настоящее весеннее тепло.

Что касается ближайших дней, то в четверг, 25 марта, ночью синоптики прогнозируют – 3 градуса. На луну будут набегать облака. Днем потеплеет до +6. Солнце будет то выходить из-за туч, то снова в них прятаться.

В ночь на пятницу, 26 марта, вместо северо-восточного ветра подует северный. Столбик термометра будет держаться в районе -1 градуса при переменной облачности. Днем потеплеет до +8. На солнце будут набегать тучи.

В субботу, 27 марта, ночью при пасмурной погоде метеорологи ожидают, что температура будет держаться около ноля. Днем подует северо-западный ветер, пойдет небольшой дождь. При этом потеплеет до +5.

Ночью в воскресенье, 28 марта, снова тучи будут закрывать луну. При этом синоптики не исключают, что температура может подняться и до +1 градуса. Днем столбик термометра поднимется до +8. Солнце периодически будут закрывать облака.