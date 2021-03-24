Глава СКР Александр Бастрыкин раскритиковал работу воронежского управления

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП".

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин 23 марта провел оперативное совещание по видеоконференцсвязи с руководителями территориальных управлений. На нем обсуждались вопросы, связанные с осуществлением следственной деятельности и обеспечением обоснованности процессуальных решений. С докладом выступил глава воронежского ведомства Кирилл Левит.

Региональное СУ СК по работе в этом направлении получило негативную оценку, наряду с подразделениями в Забайкальском крае, Якутии и Ставропольском крае. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

Главам управлений было указано на недостатки работы. Так, в результате необоснованных обжалований следственными органами решений представителя надзорного органа расследование уголовных дел откладывается на длительное время.

Также Александр Бастрыкин напомнил руководителям, что уголовное дела надо изучать лично «в целях дачи полной, объективной и непредвзятой оценки с точки зрения обеспечения открытого правосудия».

Кроме того, главы управлений должны будут обеспечить регулярный анализ и обобщение оснований, по которым прокуратурой отменяются процессуальные решения следователей с доведением до сведения всех подчиненных. В каждом вопиющем случае Александр Бастрыкин поручил управлению кадров продолжить практику назначения и проведения служебных проверок.