Воронежские полицейские изъяли контрафактный алкоголь на 3,5 млн рублей

«Левый» алкоголь обнаружили правоохранители на территории воронежской промзоны и автостоянке в Новоусманском районе. В грузовом автомобиле с полуприцепом и в полуприцепе находилось 690 пластиковых 10-литровых канистр и более 15 тысяч бутылок горячительного напитка. Коньяк, водка, шампанское, виски были с этикетками известных торговых марок, но, как оказалось, не соответствовали ГОСТу.

Оперативные действия провели сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Воронежской области, УФСБ и Росгвардии. Они получили информацию, что к провозу контрафакта причастны трое местных жителей, 51, 38 и 35 лет. Мужчины якобы занимались закупкой, хранением и перевозкой немаркированной алкогольной продукции для последующей продажи. При проверке сведения подтвердились. Стражи порядка изъяли контрафакта на более 3 млн 450 тысяч рублей.

В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции, организованной группой лиц в особо крупном размере). Им грозит до 6 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.