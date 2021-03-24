Воронежец избил знакомого до полусмерти ножкой стола

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Советский районный суд начал рассматривать уголовное дело воронежца, который зверски избил знакомого металлической ножкой стола. У мужчины констатировали серьезные травмы. От побоев медики зафиксировали у него перелом лобной кости, ушиб головного мозга, субарахноидальное кровоизлияние. Об этом сообщили в суде 23 марта.

Инцидент произошел 23 ноября 2020 года после 21:00. Обвиняемый проходил мимо жилого дома по улице Домостроителей и встретил своего знакомого, с которым ранее конфликтовал. Слово за слово они снова поссорились и потерпевший ударил оппонента. Тот не стерпел. Затаив обиду, он сходил домой, взял металлическую ножку стола, вернулся и избил знакомого. А потом скрылся с места побоища.

Было возбуждено уголовное дело по п. «з» ч.2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия). Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.