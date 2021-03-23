В Воронеже субсидируемые рейсы в Ростов-на-Дону продлили до октября

До 31 мая рейсы выполняются по средам и воскресеньям. После - по понедельникам и четвергам. Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

В этом сезоне из Воронежа впервые стартуют субсидируемые рейсы в Ростов-на-Дону. Мы уже рассказывали, что с 28 марта, авиакомпания «Азимут» будет выполнять полеты на воздушных судах Sukhoi Superjet 100.

Однако 23 марта в пресс-службе воронежского аэропорта сообщили, что программа полетов из Воронежа в Ростов-на-Дону будет продлена до конца октября, а не только до лета, как было заявлено ранее.

До 31 мая рейсы выполняются по средам и воскресеньям. После - по понедельникам и четвергам.

Ранее также объявили весеннее расписание авиарейсов в Краснодар и в Минводы.