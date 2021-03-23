В Воронеже таксист сбил 10-летнюю девочку на пешеходном переходе и скрылся

Пострадавшего ребенка на скорой доставили в больницу. Там девочке оказали помощь и отпустили ее домой. Фото: из архива «КП»

В понедельник, 22 марта, в 20.10 у дома № 226 на улице 45-й Стрелковой дивизии случилось ДТП, в котором пострадала девочка. Ее сбил автомобиль с опознавательными знаками одной из городских служб такси.

- 46-летний водитель «Лады-Гранты» выезжал со двора и сбил шедшую по регулируемому пешеходному переходу 10-летнюю девочку. Мужчина скрылся с места ДТП, однако вскоре его задержали. Наши сотрудники будут разбираться, почему он так грубо нарушил правила дорожного движения Девочку отвезли в больницу, там оказали помощь и посчитали возможным отпустить ее домой, - рассказали в отделе пропаганды городской ГИБДД.