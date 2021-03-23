В Воронежской области в столкновении двух «КамАЗов» погиб молодой водитель

Последствия аварии Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

22 марта примерно в 16:15 в Верхнехавском районе Воронежской области столкнулись два «КамАЗа» с прицепами. ДТП случилось на 70 километре автодороги «Воронеж-Тамбов».

31-летний водитель одного из грузовиков, житель Тамбовской области, выезжал со второстепенной дороги. Он не убедился в безопасности маневра и столкнулся с коллегой.

Последствия аварии Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

- В результате ДТП 26-летний водитель большегрузного автомобиля, житель Павловского района, двигавшегося по главной дороге, скончался на месте происшествия. Проводится проверка, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Всего в регионе за прошедшие сутки зарегистрировано 117 ДТП, из них в областном центре – 92, на федеральных трассах - 7, в районах области – 18. В 6 ДТП травмы различной степени тяжести получили 5 человек, один человек погиб.