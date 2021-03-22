На окраине Воронежа многоэтажками застроят 115 га

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Чиновники утвердили планировку территории нового городского квартала на окраине Железнодорожного района, постановление об этом появилось на сайте мэрии Воронежа. Многоэтажками застроят площадь около 115,3 га на улице Изыскателей, ограниченную участком водозабора и Сомовским лесом.

На территории появится пять микрорайонов, в них возведут дома высотой в 11, 18 и 26 этажей. Общее число жителей которых составит 23 тысячи человек. В новом районе планируют построить две школы на 1224 учеников каждая и пять детских садов в общей сложности на 980 мест. А также возведут поликлинику, два торгово-развлекательных центра, спортивно-оздоровительный комплекс.