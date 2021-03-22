В воронежском Отрадном обнаружили труп пропавшего месяц назад мужчины

Обнаружили тело 35-летнего мужчины, который пропал 20 февраля в Отрадном. Тогда к поиску молодого человека с дезориентацией кроме полиции подключились волонтеры и неравнодушные воронежцы. Но труп нашел 21 марта около 11.30 рыбак - у пристани недалеко от домов на ул. Набережной.

- Следователями СК по данному факту проводится проверка, в ходе которой проведен осмотр места происшествия, тело направлено на судмедэкспертизу для установления точной причины смерти. При осмотре телесных повреждений на теле мужчины не обнаружено. Опрашиваются родственники, местные жители, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в следственном управлении СК Росси по Воронежской области.