Губернатор Воронежской области ушел в отпуск до 11 апреля

Александр Гусев ушел, но 12 апреля обещал вернуться. Фото: со страницы Александра Гусева ВКонтакте.

С 22 марта по 11 апреля губернатор Воронежской области Александр Гусев будет находиться в отпуске. Информация об этом появилась на официальной странице главы региона ВКонтакте. Глава области пообещал, что вопросы на его ресурсах в соцсетях можно продолжать задавать. Ответят на них его коллеги из облправительства.

Как сообщили в телеграм-канале областного правительства, исполнять обязанности губернатора ближайшие две недели будет Виталий Шабалатов. Любопытно, что первый зам Александра Гусева встретит в такой ипостаси свой очередной день рождения – 9 апреля Виталию Алексеевичу исполняется 47 лет.