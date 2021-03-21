В Воронеже сиделка украла у своей подопечной полмиллиона рублей

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

В Воронеже полицейские задержали 45-летнюю местную жительницу, которая похитила у своей знакомой с банковской карты более полумиллиона рублей. Как оказалось, женщина некоторое время ухаживала за своей 51-летней приятельницей, и та ей давала в долг небольшие суммы. Когда пропажа обнаружилась, потерпевшая обратилась в полицию. Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области 21 марта.

В пресс-службе пояснили, что ранее женщины вдвоем снимали с карты деньги, тогда злоумышленница и запомнила пин-код банковской карты. А 17 марта она одна пошла в банкомат, расположенный на улице Минской, и обналичила более 500 тысяч рублей. Подозреваемая была задержана в Левобережном районе. В отделе полиции она призналась в содеянном. Сейчас она находится в изоляторе временного содержания.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Кража» (ч. 3 ст. 158 УК РФ).