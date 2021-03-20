В Воронеже инспекторы устроят рейды на водителей, перевозящих детей с нарушениями

Не пренебрегайте ремнем безопасности и детскими креслами - они помогут сохранить жизнь и здоровье вам и вашему ребенку Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

22 и 23 марта сотрудники ГИБДД проведут рейды по контролю за перевозкой детей. Особое внимание инспекторы будут уделять водителям, нарушающим правила перевозки несовершеннолетних: то есть тем родителям, которые не пристегивают детей ремнями безопасности и не используют удерживающие устройства.

- В соответствии с требованиями п. 22.9 ПДД РФ перевозка детей допускается при условии обеспечения их безопасности с учетом особенностей конструкции транспортного средства. Перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, а на переднем сиденье легкового автомобиля - только с использованием специальных детских удерживающих устройств, - напоминают в Госавтоинспекции.

Обратим внимание, что за такое нарушение водителю грозит штраф - три тысячи рублей. Не пренебрегайте ремнем безопасности и детскими креслами - они помогут сохранить жизнь и здоровье вам и вашему ребенку.