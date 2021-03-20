В Воронеже домушник попытался украсть фигуры ручной работы из дизайнерской мастерской

Унести эти фигуры так и не удалось Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

49-летний хозяин дизайнерской мастерской в Воронеже на днях обнаружил, что кто-то сломал входную дверь в помещение и украл телевизор. Ущерб составил более 15 тысяч рублей. Мужчина обратился в полицию.

Поймать вора оперативникам удалось, когда он отправился на «дело»... в ту же мастерскую. Его задержали с поличным. Во второй раз он пытался унести гипсовые фигуры ручной работы.

Преступником оказался ранее судимый за совершение квартирных краж 34-летний воронежец. Он признал вину. Да и как в таком случае не признать? Во время обыска в его квартире нашли пропавший телевизор.

- Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до 5 лет лишения свободы. Подозреваемый находятся в изоляторе. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.