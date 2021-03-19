Вечером в пятницу Воронеж встал в 9-балльных пробках

Сервис "Яндекс.Пробки"

Пятничный вечер 19 марта вместо долгожданного отдыха преподнес воронежцам стояние в пробках. Согласно, сервису «Яндекс.Пробки», заторы возникли почти на всех магистралях в центре города. Хуже всего на 18 часов ситуация обстояла на Московском проспекте, а также Плехановской и Кольцовской, на пересечении которых еще и случилась авария.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".