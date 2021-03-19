В Воронеже поймали мужчину с 2 кг героина

Во вторник, 16 марта, на улице Ракитинской Коминтерновского района стражи порядка задержали 41-летнего воронежца. При обыске у него нашли три свертка с героином. Всего «порошок» потянул на 200 граммов. Но это были еще цветочки. Ягодки обнаружились на квартире мужчины. Там изъяли еще 2 килограмма героина, весы и пакеты для фасовки «белой смерти».

- Оказалось, что задержанный воронежец был ранее судим. Учитывая это, возможен весьма суровый приговор по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере». Пока же мужчину арестовали на два месяца, - рассказали в прокуратуре Коминтерновского района.