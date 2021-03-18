Воронежцам покажут шоу под дождем

Шоу под дождем

В столицу Черноземья возвращается с гастролями Санкт-Петербургский театр танца «Искушение». В этот раз артисты покажут воронежцам уже четвертую серию своего легендарного «дождевого» проекта, под названием «Мужчина vs Женщина».

Эффектный, динамичный, эротичный спектакль рассказывает языком танца о взаимоотношениях противоположных полов, между которыми пробегают искры с самого сотворения мира. С того момента они пытаются найти ответы на вечные вопросы. Это притяжение противоположностей - огненная страсть и безмятежность, холодный рассудок и всепоглощающие чувства, сила против слабости. Это мужчина vs женщина. Все переживания и настроение героев передаются с помощью пластики.

- Мужские размышления о жизни и любви, выраженные словами и на языке тела, - так описывает свою программу руководитель театра, режиссер и автор шоу Рустам Надыршин.

Финальные номера исполняются артистами под потоками воды. На сцену выливается около тонны.

Шоу под дождем "Мужчина vs Женщина" пройдет в Event-Hall 19 марта в 19.00.