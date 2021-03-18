Под Воронежем парень продавал вирус, ворующий деньги с электронных кошельков

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

В Новоусманский райсуд поступило уголовное дело, фигурантом которого стал местный хакер, продававший вирус, с помощью которого можно было украсть деньги из электронных кошельков интернет-пользователей.

Как оказалось, молодой человек сам и создал вредоносную программу для «извлечения материальной выгоды» еще в октябре 2018 года. Вирус, заражая компьютер, отслеживал реквизиты электронных кошельков и подменял их через буфер обмена. Потом ее распространителю ничего не стоило украсть деньги у интернет-пользователя. Затем парень зарегистрировался на интернет-форуме хакерской направленности и под псевдонимом размещал объявления о продаже. Ее стоимость варьировалась от 800 до 1200 рублей. В материалах дела зафиксировано семь эпизодов продажи вируса.

Уголовное дело возбуждено по двум статьям – ч.1ст. 273 УК РФ, ч.2 ст. 273 УК РФ (создание и распространение компьютерной программы, заведомо предназначенной для несанкционированной модификации и блокирования компьютерной информации). Ему грозит максимальное наказание до пяти лет лишения свободы со штрафом в размере до двухсот тысяч рублей.