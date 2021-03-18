После проверки прокуратуры в детсадах Воронежа завели уголовные дела

Из архива КП Фото: из архива "КП"

После проверок прокуратуры в дошкольных образовательных учреждениях Коминтерновского района Воронежа возбуждено два уголовных дела. Фигурантами их стали сотрудницы садов №51 (улица Жемчужная, 3) и №91 (улица Дмитрия Горина, 61/1). Женщин подозревают в использовании подложных медицинских книжек. Об этом сообщили в региональном надзорном ведомстве 18 марта.

Там уточнили, что документы в обоих случаях якобы выдавались Центром гигиены и эпидемиологии Воронежской области. Но в организации не подтвердили, что женщинам эти медкнижки выдали.

Дела возбудили по ч. 3 ст. 327 УК РФ (приобретение в целях использования либо использование заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей).

В мэрии Воронежа по этому поводу от комментариев отказались, сославшись на то, что пока проводятся проверки.