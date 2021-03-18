В Воронежской области компания заключила договор на управление многоквартирным домом по фиктивному протоколу собрания жильцов

В Новой Усмани прокурорские сотрудники выявили факт подделки протокола внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. Жильцы пожаловались, что стали пешками в чужой игре.

Согласно протоколу, якобы в июле 2020 года прошло собрание, на котором на голосование выносился вопрос о заключении договора управления по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома с определенной фирмой.

- В ходе проверки жители многоквартирного дома сообщили, что участия в каких-либо собраниях собственников помещений не принимали, в протоколах от их имени поставлены чужие подписи. О содержании решений, принятых на общем собрании, им ничего не известно. Материалы проверки направили в полицию, где возбудили уголовное дело за подделку документов, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.