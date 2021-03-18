Под Воронежем в ДТП пострадал двухлетний мальчик

Пассажиров "Киа", 38-летнего мужчину и двухлетнего мальчика, госпитализировали. Фото: Олег ЗОЛОТО

В среду, 17 марта, в 7.55 в Рамони у дома № 12А на площади Победы 63-летний водитель «ЗАЗ Шанс» совершил резкий маневр, который не ожидала женщина, рулившая «Киа-Рио», ехавшим навстречу. Машины столкнулись.

Пассажиры «Киа», 38-летний мужчина и двухлетний мальчик, получили травмы. Их отвезли в больницу и госпитализировали. Водитель «ЗАЗ Шанс» позже тоже обратился за помощью врачей. Травмы оказались серьезнее, чем он предполагал сразу после ДТП. Полицейские продолжают выяснять обстоятельства аварии.

- Всего в Воронежской области за сутки случилось 100 ДТП, из них 80 – в Воронеже, 15 – в районах, 5 – на федеральных трассах. В шести авариях один человек погиб, семь получили травмы, - рассказали в региональном ГУ МВД. – Были задержаны 18 пьяных водителей. Еще 11 проезжали на красный свет.