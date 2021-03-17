В Воронеже инспектор ГИБДД «спрятал» автомобиль тестя, чтобы не платить штрафы и транспортный налог

Обвиняемый признал вину и добровольно возместил причиненный ущерб Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

35-летнего бывшего сотрудника полиции из Воронежа обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Уголовное дело по части ч.1 ст.285 возбудили на основании материалов УФСБ России по Воронежской области.

В сентябре 2019 года тогда еще старший инспектора МРЭО ГИБДД № 1 не поставил на учет автомобиль своего тестя. Фактически машиной пользовался сам полицейский. При этом никакие штрафы за превышение скорости, которое фиксируют камеры, ему не были страшны. Да и оплачивать транспортный налог было не нужно. Автомобиль-то не зарегистрирован.

Ущерб регионального бюджета составил более 39 тысяч рублей, из которых не менее 34 тысяч рублей - штрафы за 58 нарушений правил дорожного движения, 5 тысяч рублей - недополученный налог.

- Обвиняемый признал вину, добровольно возместил причиненный ущерб. Его вина подтверждается также показаниями свидетелей, протоколами обысков и выемок, оперативными материалами УФСБ России по Воронежской области, а также иными собранными по делу доказательствами, в связи с чем утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд, - сообщил руководитель следственного отдела по Советскому району Воронежа регионального управления СКР Евгений Аверин.