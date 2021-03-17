Воронежец попал под колеса «Мазды» на парковке

Около 19.45 16 марта на парковке у дома №123 по улице Циолковского «Мазда СХ 7» сбила 57-летнего пешехода, который находился на проезжей части. Иномаркой управлял 40-летний местный житель. В результате наезда пешеход получил различные травмы, его по «скорой» доставили в больницу. Полицейские начали проверку обстоятельств и причина ДТП.

За минувшие сутки, по данным полиции, в регионе зарегистрировали 148 аварий. Из них 122 произошли в Воронеже. В трех ДТП пострадали три человека.

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