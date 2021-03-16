Весной в воронежском парке «Дельфин» установят комплексы для детей «Амазонка» и «Купол исследователя»

Фото: из официальной группы администрации парка "Дельфин"

Этой весной в парке «Дельфин» могут установить новые детские игровые комплексы. Конструкции уже приехал на склад в Воронеж. Так в зоне детского отдыха установят три комплекса: «Купол исследователя», «Амазонка» и «Три башенки». Производитель оборудования - компания Kompan. Площадки соответствуют всем требованиям по безопасности.

- Эти комплексы по габаритам большие, интересные, можно считать их «якорными». Вокруг них разместим оборудование поменьше: качели, песочницы, карусельки. Установку начнем как только позволят погодные условия: полностью растает снег и достаточно прогреется земля. На время установки комплексов детская площадка будет ограничена для посещения,- сообщила администрация парка.

Фото: из официальной группы администрации парка "Дельфин"

Отметим, что в конце февраля мэр Воронежа Вадим Кстенин провел очередную встречу с инвестором проекта по реконструкции парка «Дельфин» Эдуардом Толоконниковым. Руководитель компании-концессионера сообщил, что к 1 мая планируется открыть первую часть этой территории отдыха.

Ранее также показывали, как воронежский парк будет выглядеть после реконструкции.