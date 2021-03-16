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Происшествия16 марта 2021 15:38

Под Воронежем парень перевозил крупную партию "соли"

У молодого человека изъяли 28 свертков с мефедроном
Ярослав ИВАНОВ
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Вечером 13 марта в Семилукском районе сотрудники ГИБДД остановили «Ладу Приору», следовавшую в направлении Курска. В ходе проверки документов полицейские обратили внимание, что пассажир начал нервничать, а потом стал доставать из карманов свертки и пытался спрятать их под сиденье. В итоге правоохранители обнаружили при осмотре автомобиля 28 полимерных пакетиков.

Экспертиза показала, что в них был мефедрон, наркотическое средство, известное как «соль».

21-летнего пассажира арестовали на два месяца, ему грозит наказание за покушение на сбыт наркотического средства в крупном размере, сообщили в прокуратуре Воронежской области.

Криминал