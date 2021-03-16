Воронежец по ночам вытаскивал из "десяток" магнитолы и видеорегистраторы

Несколько владельцев автомобилей ВАЗ-2110 заявили в полицию о вскрытии машин и исчезновении из них автомагнитол и видеорегистраторов.

Оперативники установили, что преступления были совершены в ночное время во дворе многоквартирного дома на Краснозвездной. Ущерб, причиненный потерпевшим, составил более 15 тысяч рублей.

По записям с камер наружного наблюдения и опросу очевидцев удалось установить личность предполагаемого вора. 19-летнего парня задержали, он признался, что похищенную технику собирался продать. За кражи мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.