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Происшествия16 марта 2021 14:27

Воронежец по ночам вытаскивал из "десяток" магнитолы и видеорегистраторы

Серийного вора поймали благодаря камерам наружного габлюдения
Ярослав ИВАНОВ
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Несколько владельцев автомобилей ВАЗ-2110 заявили в полицию о вскрытии машин и исчезновении из них автомагнитол и видеорегистраторов.

Оперативники установили, что преступления были совершены в ночное время во дворе многоквартирного дома на Краснозвездной. Ущерб, причиненный потерпевшим, составил более 15 тысяч рублей.

По записям с камер наружного наблюдения и опросу очевидцев удалось установить личность предполагаемого вора. 19-летнего парня задержали, он признался, что похищенную технику собирался продать. За кражи мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Криминал