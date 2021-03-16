На окраине Воронежа дама на «Пежо» сбила пешехода

Вечером 15 марта в Новоусманском районе сбили мужчину. Авария произошла около 19.30 на 12-м километре М-4 «Дон» - поселок 1-ое отд. СХЗ «Масловский».

36-летняя дама на «Пежо 308», следовавшая со стороны совхоза «Масловский» в направлении Нововоронежа, наехала на пешехода. Мужчину с травмами отправили в больницу. Сотрудники ГИБДД пока не смогли установить личность пострадавшего. На вид ему 35-40 лет.

Напомним, утром того же дня на другом конце Воронежа под автобус попала женщина, переходившая дорогу на красный