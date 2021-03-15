Полицейские рассказали, как воронежцам отличить фальшивые деньги

Начальник отделения по борьбе с преступностью в сфере фальшивомонетничества УЭБиПК ГУ МВД России по Воронежской области майор полиции Олег Нагин и старший эксперт ЭКЦ ГУ МВД России по Воронежской области майор полиции Сергей Понявин Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

В 2021 году обнаружено уже 110 поддельных купюр. Впрочем, за тот же период прошлого года подделок было чуть более 200. Об этом 15 марта сообщил начальник отделения по борьбе с преступностью в сфере фальшивомонетничества УЭБиПК ГУ МВД России по Воронежской области майор полиции Олег Нагин.

Большинство фальшивок - банкноты номиналом 5 тысяч рублей и 1 тысяча рублей. Современные подделки отличает высокое качество - иногда это позволяет даже обойти контрольные приборы в торговых точках.

- В основном подделками рассчитываются при небольших покупках, чтобы фактически обменять их на подлинные деньги», - отметил Олег Нагин.

В текущем году в Воронежской области задержали 11 человек, подозреваемых в сбыте поддельных купюр. Уже направлено в суд три уголовных дела.

Так, в феврале в Воронеже было завершено расследование уголовного дела по обвинению группы лиц в незаконном сбыте поддельных пятитысячных купюр. Фальшивомонетчикам грозит от 8 до 15 лет тюрьмы.

Фальшивки, как правило, находят в крупных сетевых магазинах, аптеках и автозаправочных станциях. Определить Подделку помогают некоторые признаки:

- в некоторых случаях, поддельная купюра склеена из двух листов бумаги, поэтому она более плотная на ощупь и имеет признаки расслаивания;

- выбитые компостером цифры 1000 и 5000 рублей на ощупь имеют шероховатости, как после прокалывания бумаги иглой;

- металлическая ныряющая защитная нить при просвете выглядит, как пунктир и выполнена краской;

- при изменении угла наклона не появляются муаровые полосы, а на ощупь поле гладкое;

- цветной, переливающий герб Ярославля (на купюрах номиналом 1000 рублей) и герб Хабаровска (на купюрах номиналом 5000 рублей) не меняет свой цвет при осмотре купюры под разными углами;

- при неоднократном складывании купюры в местах нанесения серии и номера красящие вещество начинает осыпаться.