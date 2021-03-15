В Воронеже объявили весеннее расписание авиарейсов в Краснодар и в Минводы

Самолеты в Краснодар и в Минводы весной будут летать по понедельникам и пятницам. Фото: со страницы Воронежского аэропорта в Фейсбуке.

В Воронежском аэропорту сообщили о принятии весеннего расписания авиарейсов в Краснодар и в Минеральные воды. В оба эти города будут летать самолеты Sukhoi Superjet – 100. Их максимальная вместимость – 100 пассажиров.

В Краснодар можно будет улететь с 29 марта по понедельникам и пятницам. Лайнеры будут отправляться из столицы края курортов в 8.05 и приземляться в Воронеже в 9.30. Назад из Воронежского аэропорта самолеты полетят в 15.40. В 17.10 они уже будут в Краснодаре.

В Минеральные воды весенние авиарейсы будут летать также по понедельникам и пятницам, но со 2 апреля. Из Воронежа туда лайнеры будут отправляться в 10.50. В Минводах они приземлятся в 12.25. В обратный путь в Воронеж самолеты стартуют в 13.15. До нашего аэропорта они доберутся в 14.50.

Прямые авиарейсы в оба эти южных города продлятся, как минимум, до 28 мая.