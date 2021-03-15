В Воронежской области женщина зарезала угрожавшего ей любовника

12 марта в Павловске в одном из домов по улице Маяковского разгорелся семейный конфликт: пьяный 35-летний мужчина стал оскорблять свою 42-летнюю сожительницу. На этом он не остановился и стал угрожать любовнице и ударил ее по голове.

Защищаясь, женщина ударила обидчика кухонным ножом в грудь. Тот скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи.

Сейчас жительница Павловска находится под домашним арестом. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». То есть женщине грозит до 15 лет лишения свободы. Полицейские сейчас устанавливают обстоятельства преступления.