Каждый второй воронежец чувствует себя тревожно

Быть может, на настроении сказывается погода? Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Сегодня среди воронежцев преобладает тревожное настроение - более 49% горожан что-то беспокоит. С другой стороны - 46% - наоборот спокойны. К таким результата привело исследование специалистов института общественного мнения «Квалитас».

Чем старше были респонденты, тем более тревожно они были настроены. Для сравнения: среди молодежи только 37% чувствуют себя неспокойно, когда среди пенсионеров это чувство наблюдается у 60% опрошенных. Самым завидным спокойствием отличаются студенты (75%) и домохозяйки (70%).