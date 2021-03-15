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Общество15 марта 2021 14:14

Каждый второй воронежец чувствует себя тревожно

Спокойствием в основном могут похвастаться студенты и домохозяйки
Олег ИВАНОВ
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Быть может, на настроении сказывается погода?

Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Сегодня среди воронежцев преобладает тревожное настроение - более 49% горожан что-то беспокоит. С другой стороны - 46% - наоборот спокойны. К таким результата привело исследование специалистов института общественного мнения «Квалитас».

Чем старше были респонденты, тем более тревожно они были настроены. Для сравнения: среди молодежи только 37% чувствуют себя неспокойно, когда среди пенсионеров это чувство наблюдается у 60% опрошенных. Самым завидным спокойствием отличаются студенты (75%) и домохозяйки (70%).