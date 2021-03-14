В Воронеже на видео попала шокирующая игра детей в футбол на крыше

Такой футбол нам не нужен. Фото: кадр с видео

В нескольких городских пабликах сначала разместили, а потом удалили (возможно, из-за шокирующего, по мнению модераторов, контента) видео, где мальчишки играют в футбол на крыше трехэтажного здания. Голос за кадром при этом говорит, что они не только пинают мяч, но еще и курят. Как бегают за улетевшим футбольным снарядом, при просматривании этого видео лучше не задумываться.

Городской пейзаж рядом с крышей говорит о том, что опасной игрой забавлялись ребятишки в Центральном районе. В полиции сообщили, что по факту размещения видео стражи порядка проведут проверку. Во время нее, в частности, узнают, чем в это время занимались родители этих рисковых детей.