В центре Воронежа просят сделать светофор на опасном перекрестке рядом со школой

Очередная авария на опасном перекрестке. Фото: "Мой и твой Воронеж".

В паблике «Мой и твой Воронеж» пользователь Евгений Дроздов разместил пост с фото аварии на перекрестку улиц Куцыгина и Фридриха Энгельса. Неподалеку располагается школа № 38. Переход в этом месте регулируется только знаками. Евгений призывает разместить здесь светофор. Тем более, что аварии здесь случаются с пугающей регулярностью.

В городской администрации сообщили, что одного поста в соцсети для решения проблемы мало. Необходимо официально обратиться в управление дорожного хозяйства через электронную приемную. А дальше вопрос установки светофора будут решать вместе с работниками ГИБДД.