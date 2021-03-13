Воронежец виртуозно отчистил карманы хозяина квартиры в процессе установки входной двери

Это криминальная история произошла с 42-летним жителей Советского района, который пригласил мастера для установки входной двери. В какой-то момент хозяин пожелал оплатить работу досрочно и достал из кармана куртки деньги. Но мастер отказался от аванса. Заказчик спрятал купюры обратно в бумажник и убрал его в карман куртки. А спустя некоторое время – ненадолго вышел из квартиры, оставив мастера одного.

Однако мастер оказался не промах – воспользовавшись отсутствием заказчика, он прихватил бумажник с деньгами и скрылся, бросив свою работу недоделанной.

По заявлению потерпевшего оперативники начали поиски вора. Под подозрение попал 39-летний местный житель, уже судимый за аналогичные преступления. Подозреваемого задержали в одном из питейных заведений и доставили в отдел полиции. Там он дал признательные показания.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до пяти лет тюрьмы.