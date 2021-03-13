Ночью в Воронеже сгорел дачный домик на Дальних Садах

Фото с сайта ГУ МЧС по Воронежской области

В ночь на субботу, около 02.38, жители Дальних Садов сообщили в пожарную службу о возгорании домика на улице Виноградная. Полыхала постройка площадью в 100 квадратных метров. В результате пожара у дома рухнула кровля по всему периметру.

Справиться с огнем спасателям удалось к 03.10. На ликвидации работали 12 пожарных и три машины спецтехники. Они не допустили распространения огя на соседние постройки дачного поселка.

К счастью, пострадавших в ЧП нет. Причины возникновения пожара педстоит выяснить экспертам.