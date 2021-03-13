Спасатели предупредили воронежцев о хрупком весеннем льде

Весенний лед пропитан талой водой и потому непрочен Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

С наступлением весны и при перепадах температуры от оттепели к морозам ледяной покров водоемов стал коварно хрупким.

- Весенний лед даже опаснее первого льда, потому что он не издает предупреждающего треска, а просто рушится под шагающим человеком, - рассказали спасатели. - Пропитанный талой водой растаявшего снега, последний лед непрочен.

Сотрудники МЧС убедительно просят воронежцев самим не выходить на лед и не пускать на водоемы детей. Также запрещено:

переправляться через реку в период ледохода;

подходить близко к реке в местах затора льда;

стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся разливу и обвалу;

приближаться к ледяным заторам, отталкивать льдины от берегов.