Спасатели предупредили воронежцев о хрупком весеннем льде

Весенний лед пропитан талой водой и потому непрочен
Фото: Елена ФЕДЯШЕВА
С наступлением весны и при перепадах температуры от оттепели к морозам ледяной покров водоемов стал коварно хрупким.
- Весенний лед даже опаснее первого льда, потому что он не издает предупреждающего треска, а просто рушится под шагающим человеком, - рассказали спасатели. - Пропитанный талой водой растаявшего снега, последний лед непрочен.
Сотрудники МЧС убедительно просят воронежцев самим не выходить на лед и не пускать на водоемы детей. Также запрещено:
переправляться через реку в период ледохода;
подходить близко к реке в местах затора льда;
стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся разливу и обвалу;
приближаться к ледяным заторам, отталкивать льдины от берегов.