Воронежцам споет победительница проекта «Ты супер!»

афиша ВКЗ

19 марта в Воронеже выступит юная талантливая певица Диана Анкудинова.

Многократная обладательница призовых мест всероссийских и международных вокальных конкурсов стала широко знаменита после победы во втором сезоне проекта «Ты супер!» и Гран-при «Ты супер! Суперсезон». Хотя в копилке наград юной артистки с божественным голосом есть и приз зрительских симпатий на конкурсе «Новая Детская волна-2018», и «Таланты земли волжской», и золотая медаль Всероссийских молодежных Дельфийских игр.

Общее количество просмотров в интернете песен в исполнении Дианы - более 350 миллионов! Зарубежные блогеры делают видеообзоры с Дианой Анкудиновой, фан-клубы артистки есть даже в Индии и на Шри-Ланке. Теперь и воронежцы смогут оценить ее талант.

Начало в 19.00.