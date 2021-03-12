В Воронеже разрушенная поликлиника стала притоном для бомжей и наркоманов

Нынешнее состояние заброшенной поликлиники вызывает большие опасения у местных жителей. Фото: "Мой и твой Воронеж".

В паблике «Мой и твой Воронеж» пользователь Юлия Коротаева выложила фото, на которых видно ужасное состояние здания бывшей поликлиники № 11, расположенной по адресу: улица Машиностроителей, 13. Автор поста утверждает, что заброшенное помещение стало притоном для наркоманов и бомжей и что его несколько раз поджигали, при этом едва не погибли ютившиеся там бездомные люди. Кроме того, подростки приходят туда и крушат все, что еще не добито.

Юлия сделала вывод: проблему нужно решать, пока не стряслась беда. Может и человек (а то и не один) погибнуть на пожаре, и во время странных игр подростков на них может свалиться какая-нибудь плита. Вариантов возможной трагедии много, и их возможность нужно исключить.

В городской администрации так прокомментировали сложившуюся ситуацию:

- Нежилое здание на улице Машиностроителей, 13 вместе с земельным участком были включены в утвержденный городской Думой план приватизации муниципального имущества на 2020 год. Бывшую поликлинику выставляли на торги, но покупателей не нашлось. Земля под зданием располагается в территориальной зоне с индексом Ж7 – зона многоэтажной застройки. При покупке его новый владелец теоретически может выступить с инициативой изменения целевого назначения для того, чтобы построить на месте полуразрушенной поликлиники многоквартирный дом. Вряд ли горожане будут этому рады, поэтому сейчас здание и земля из плана приватизации исключены. Сотрудники городской организации «Агентство управления проектами» ищут инвестора для возможной их передачи по концессии с условием сохранения социальной направленности объекта.