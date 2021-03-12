Воронежская прокуратура нашла нарушения при организации питания в школах и детских садах

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Прокуратура нашла нарушения при организации питания в образовательных учреждениях Калачеевского района. Об этом рассказали в надзорном ведомстве 12 марта.

К примеру, в аграрном техникуме проверяющие обнаружили, что сотрудниками не соблюдались условия хранения продуктов питания, а также отсутствовала обязательная маркировка проб. На складе, где хранились продукты, с ними соседствовали ядохимикаты от грызунов.

Грызунов нашли и в складском помещении детского сада № 3. Там также не велся контроль за условиями хранения продуктов питания. А в детском саду № 6 не соблюдались условия хранения пищевых продуктов без холодильного оборудования.

Аналогичные нарушения выявлены в Дерезовском и Пригородном детском саду, Заводской и Новомеловатской средних школах.

Прокурор района возбудил административные дела о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения (ст. 6.6 КоАП РФ). Директорам образовательных учреждений внесено 7 представлений.