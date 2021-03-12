В ночном ДТП погиб известный воронежский тренер по боксу

Сергей Богословский справа, фото департамента физкультуры и спорта Воронежской области

В ночь с 11 на 12 марта в ДТП погиб известный воронежский тренер по боксу Сергей Богословский. Напомним, в аварии на улице Космонавтов столкнулись три иномарки. 60-летний Сергей Богословский был пассажиром в «Шевроле», который проехал на красный и врезался в «Мицубиси Лансер», а потом в «Рено Логан», в аварии еще два человека получили ранения.

Сергей Богословский был мастером спорта СССР по боксу.

- Всю свою жизнь Сергей Петрович посвятил спорту, до настоящего времени работал тренером, являлся старшим тренером СШОР №4 по боксу. Воспитал немало спортсменов, в том числе, призеров первенства России Леона Битюцких, Ростислава Полина, победителя первенства России и призера первенства Европы Андрея Ченцова, победителя Кубка мира по кикбоксингу Руслана Турлапова. Всем, кто знал Сергея Петровича, он запомнился добрым, искренним человеком, - написал в некрологе департамент физической культуры и спорта Воронежской области.