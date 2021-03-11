В Воронежской области будут судить москвичку, устроившую ДТП на перекрестке

В Новохоперский районный суд направлено уголовное дело в отношении 26-летней москвички - ее обвиняют в нарушении правил дорожного движения (ч. 1 статьи 264 УК РФ). 20 августа 2020 года примерно в 12:00 женщина на автомобиле «Опель Астра» врезалась в легковушку «ВАЗ-21110».

ДТП случилось на трассе в Новохоперском районе, недалеко от перекрестка с дорогой, ведущей на улицу Нагорная села Елань-Колено. Как раз на этом перекрестке водитель «ВАЗ» поворачивал на второстепенную автодорогу. Женщина же на иномарке ехала по правой полосе и не успела затормозить перед другой машиной.

- В результате ДТП пассажиру автомобиля «Опель Астра», 16-летней местной жительнице, согласно заключению эксперта, были причинены телесные повреждения, которые в совокупности квалифицируются, как тяжкий вред здоровью, - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области.

Жительница Мосевы полностью признала свою вину.