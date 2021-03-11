В Воронежской области мужчину, устроившего наркопритон из своего дома, отправили в колонию

Дом, из которого мужчина сделал наркопритон Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

Борисоглебский суд приговорил 38-летнего местного жителя к 3,5 годам колонии общего режима. Мужчину обвинили в содержании наркопритона.

С 11 мая по 15 июня 2020 года он постоянно принимал гостей - наркозависимых знакомых. Собиралась компания, конечно, не просто так, а для употребления психотропных веществ. Хозяин предоставлял свой дом практически бесплатно - в обмен на определенную дозу наркотиков или продукты.

Во время осмотра полицейские обнаружили бутылки, пакеты, стеклянные флаконы и другие приспособления, предназначенные для употребления наркотиков, а также около 2 граммов синтетического вещества.

В отделе полиции мужчина признался, что превратил свой дом в наркопритон только потому, что сам активно принимает наркотики. А каких-либо источников дохода у него нет. Мужчина ожидал приговора в следственном изоляторе.