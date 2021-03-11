В Воронежской области не будут продлевать льготную ипотеку

Выбор «льготных» областей объясняется тем, что сейчас там уровень потенциального предложения на первичном рынке жилья выше, чем в среднем по России Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала 24 региона, где продлят льготную ипотеку как антикризисную меру. К сожалению, для жителей Воронежской области наш регион в этот перечень не попал, впрочем, как и другие соседи по Черноземью.

Выбор «льготных» областей объясняется тем, что сейчас там уровень потенциального предложения на первичном рынке жилья выше, чем в среднем по России. Получается, что в Воронежской области спрос и так достаточно высок, поэтому его решили дополнительно не стимулировать.

Напомним, в 2020 году в Воронежской области оформили первые квартиры по льготной ипотеке. Займы в рамках программы под 6,5 % годовых и ниже для покупателей жилья в новостройках начали выдавать еще в апреле.