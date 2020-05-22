22 Май 2020 2020-05-22T08:06:45+03:00

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В Воронежской области оформили первые квартиры по льготной ипотеке. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Росреестра. Кредиты в рамках программы под 6,5 % годовых и ниже для покупателей жилья в новостройках начали выдавать еще в апреле.

- Данная программа распространяется исключительно на новостройки. То есть заемщики, претендующие на льготную ипотеку, могут заключить договор долевого участия в строительстве, договор уступки с юридическими лицами, либо договор купли-продажи квартиры с застройщиком, в многоквартирных домах и домах блокированной застройки, созданных или построенных с привлечением денежных средств участников долевого строительства и введенных в эксплуатацию). На вторичный рынок жилья льготная ипотека не распространяется, - отметила начальник отдела долевого участия в строительстве Варсеник Аракелян.

Как пояснили в ведомстве, программа работает на кредиты и займы, предоставленные с 17 апреля по 1 ноября 2020 года. При этом для Воронежской области их сумма не должна превышать три млн рублей, а первоначальный взнос должен составлять не менее 20% от стоимости жилья. Процентная ставка не более 6,5% распространяется на весь срок кредита.

Всего с начала месяца в регионе зарегистрировали 61 договор долевого участия в строительстве, семь соглашений об уступке прав по договорам долевого участия в строительстве и 19 прав собственности на основании договоров купли-продажи на объекты недвижимости, приобретенные по льготной ипотеке.

ИСТОЧНИК KP.RU