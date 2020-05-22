2020-05-22T08:06:45+03:00
Общество

В Воронежской области оформили первые квартиры по льготной ипотеке

В нашем регионе стоимость жилья для кредита по таким условиям не должна превышать 3 млн рублей
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Воронежской области оформили первые квартиры по льготной ипотеке. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Росреестра. Кредиты в рамках программы под 6,5 % годовых и ниже для покупателей жилья в новостройках начали выдавать еще в апреле.

- Данная программа распространяется исключительно на новостройки. То есть заемщики, претендующие на льготную ипотеку, могут заключить договор долевого участия в строительстве, договор уступки с юридическими лицами, либо договор купли-продажи квартиры с застройщиком, в многоквартирных домах и домах блокированной застройки, созданных или построенных с привлечением денежных средств участников долевого строительства и введенных в эксплуатацию). На вторичный рынок жилья льготная ипотека не распространяется, - отметила начальник отдела долевого участия в строительстве Варсеник Аракелян.

Как пояснили в ведомстве, программа работает на кредиты и займы, предоставленные с 17 апреля по 1 ноября 2020 года. При этом для Воронежской области их сумма не должна превышать три млн рублей, а первоначальный взнос должен составлять не менее 20% от стоимости жилья. Процентная ставка не более 6,5% распространяется на весь срок кредита.

Всего с начала месяца в регионе зарегистрировали 61 договор долевого участия в строительстве, семь соглашений об уступке прав по договорам долевого участия в строительстве и 19 прав собственности на основании договоров купли-продажи на объекты недвижимости, приобретенные по льготной ипотеке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Больше половины мест в дежурных группах воронежских детсадов остаются свободными
В воронежском храме у священника и певчей подтвердился коронавирус
В Воронежской области за сутки выздоровело рекордное количество человек
В Воронеже 8-летний мальчик сбежал от бабушки во время прогулки
В Воронеже будут судить директора управляющей компании за похищение трех миллионов у жильцов
На трассе в Воронежской области столкнулись два ВАЗа: пострадали два человека
В Воронеже проведут вебинары для предпринимателей по продвижению в интернете и гибкому управлению
Как познакомиться с участниками предварительного голосования
Стало известно, каким воронежцам нужно заплатить за воду раньше конца мая
В Воронеже пьяный вор угнал велосипед, но по дороге потерял его
У 55 жителей Воронежской области выявили коронавирус на 22 мая
В Воронежской области оформили первые квартиры по льготной ипотеке
В воронежском облздраве объяснили, почему часть медиков не получила стимулирующие выплаты
Прокуратура начала проверку после митинга работников скорой помощи в Воронеже