В Воронежской области после столкновения двух машин госпитализировали 79-летнего водителя

Последствия аварии Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

10 марта примерно в 9:35 в Россоши столкнулись автомобили Mitsubishi Pajero и Renault Symbol. Водители не смогли разъехаться возле дома №2/2 по улице Заводская - при этом они ехали в одном направлении.

36-летний водитель Mitsubishi догнал Renault под управлением 79-летнего жителя Россоши.

- В результате ДТП водитель Renault с травмами различной степени тяжести госпитализирован в медицинское учреждение. Проводится проверка, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Всего в регионе за прошедшие сутки зарегистрировано 104 ДТП, из них в областном центре - 81, на федеральных трассах - 5, в районах области -18. В результате 4 ДТП телесные повреждения различной степени тяжести получили 4 человека.