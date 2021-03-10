В воронежских парках могут появиться комнаты матери и ребенка

Один из вариантов комнаты матери и ребенка. Фото: с сайта ТПП Воронежской области.

На заседании региональной Торгово-промышленной палаты Воронежской области сообщили о том, что в парках столицы Черноземья вскоре могут появиться комнаты матери и ребенка, а также медпункты с постоянными дежурными врачами или медсестрами.

В медпунктах людям, которым может стать плохо на прогулках по парку, смогут оказать первую помощь, а при сложных случаях – дать полежать в ожидании скорой. А мамы в специальных комнатах будут в спокойной обстановке переодевать и кормить маленьких детей.

Оплатить организацию этих новых форм сервиса обещают предприниматели. Они готовы это сделать в обмен на представление им права разместить бесплатную рекламу на этих объектах.

Как будут выглядеть эти помещения, пока в стадии обсуждения. Рассматривают варианты сделать их стационарными или «мобильными», сооруженными из быстровозводимых конструкций. Последний случай привлекателен тем, что потребует меньше затрат – в частности, на оформление документов. Рассматривают также идею разместить медпункты и комнаты матери и ребенка в тех же помещениях, что и создаваемые дирекции парков.

По итогам совещания в адрес регионального департамента здравоохранения направили проект подобных помещений. В управлении экологии Воронежа поддержали идею. И обещали проработать юридическое сопровождение проекта.

Пилотный вариант медпункта и комнаты матери и ребенка планируют создать в Центральном парке (бывшем «Динамо») как самом крупном в городе.