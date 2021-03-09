В Воронеже определили победительницу конкурса «Мисс Факел»

«Мисс Факел» Мария Манаева. Фото: с сайта ФК "Факел"

Подведены итоги конкурса «Мисс Факел». На первом его этапе за поклонниц нашего футбольного клуба голосовали болельщики. По его итогам отобрали трех финалисток. Ими оказались Мария Манаева, Евгения Зайцева и Алена Дорофеева.

Во втором заключительном этапе конкурса эссе девушек о любимом клубе оценивали игроки команды Неманья Пейчинович, Николай Зайцев и Денис Шепилов, главный тренер Олег Василенко и руководитель отдела по связям с общественностью и СМИ Павел Горячев. Им больше всего понравилась работа Марии Манаевой. Ее и признали победительницей.

Всем трем финалисткам достанутся памятные подарки от одной из воронежских пиццерий и студии флористики. А Мария Манаева еще и поучаствует в создании некоего медиа-контента «Факела». Какого именно, организаторы конкурса не раскрывают.