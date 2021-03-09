Заместителя председателя правительства Воронежской области включили в комиссию Госсовета

Виктор Логвинов. Фото: с портала правительства Воронежской области.

Обновился состав Госсовета России. В одну из его комиссий под названием «Сельское хозяйство» включили заместителя председателя правительства Воронежской области Виктора Логвинова. Его кандидатуру предложил губернатор Александр Гусев. Компанию Логвинову в комиссии составят представители властных структур, общественных и научных организаций, а также бизнесмены.

Глава области полагает, что одобрение кандидатуры Логвинова означает признание достижений аграрного комплекса нашего региона. Александр Гусов отметил, что Воронежская область занимает лидирующие места в стране в производстве молока, мяса, сахара, растительного масла, кондитерских изделий, сыров.

Функций у Госсовета немало. Главные из них: подготовка предложений Президенту России по решению важнейших проблем в сфере деятельности государства, рассмотрение проектов федеральных законов и указов, обсуждение бюджетной и кадровой политики.